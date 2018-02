Mega Sena acumula e deve pagar quase R$ 30 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 844 da Mega Sena, acumulando para o próximo sorteio a soma de R$ 29.460.722,37. Na quina, houve 91 ganhadores, cabendo a cada um R$ 18.846,39. Os 7.679 vencedores do terno recebem prêmio individual de R$ 222,50. As dezenas sorteadas foram 16 - 24 - 34 - 44 - 54 - 57. O concurso 1718 da Quina teve dois ganhadores. Cada um vai embolsar R$ 322.704,23. Os 263 acertadores da quadra receberão, cada um, R$ 1.378,02. No terno, com 9.220 vencedores, a Caixa paga prêmio individual de R$ 52,22. O concurso 700 da Lotomania não teve ganhadores com 20 dezenas certas, ficando acumulada para o próximo sorteio a quantia de R$ 1.939.206,48. Também não houve contemplados com nenhuma dezena correta. Com 19 acertos, houve seis vencedores, prêmio para cada um de R$ 45.247,06; com 18 acertos, 119 ganhadores, prêmio para cada um de R$ 2.281,37; com 17 acertos, 1.144 vencedores, prêmio de R$ 118,20 para cada um e, com 16 acertos, 7.104 contemplados, que recebem prêmio individual de R$ 19,04.