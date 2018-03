Mega Sena acumula e deve pagar R$ 11 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 960 da Mega Sena, acumulando para o próximo sorteio R$ 8.711.201,48. A Caixa estima que o prêmio chegue a R$ 11 milhões. A quina teve 73 vencedores, cabendo a cada um R$ 15.299,06. Na quadra, os 4.582 contemplados recebem prêmio individual de R$ 230,18. Confira os resultados das loterias Já o concurso 1888 da Quina teve um ganhador, que embolsará R$ 359.960,56. Na quadra, houve 142 acertadores, com cada um recebendo R$ 2.534,94. Os 7.303 vencedores do terno ganham cada um R$ 65,72. Um apostador levará R$ 1.041.007,10 por ter acertado sozinho as 20 dezenas do concurso 818 da Lotomania. Não houve contemplados com nenhuma dezena correta. Com 19 acertos, 13 ganhadores, prêmio para cada um de R$ 20.617,23; com 18 acertos, 160 vencedores, prêmio para cada um de R$ 1.675,15; com 17 acertos, 1.412 ganhadores, prêmio para um de R$ 94,91 e com 16 acertos 8.478 contemplados, que receberão cada um R$ 15,81.