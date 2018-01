Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 13 milhões O prêmio da Mega-Sena deve chegar a R$ 13 milhões, depois de mais um sorteio sem acertadores, neste sábado. Segundo a Caixa Econômica Federal, o concurso 737 acumulou prêmio de R$ 11.547.995,59, que deve atrair milhares de apostadores para o próximo sorteio, na quarta-feira. A quina teve 65 apostas premiadas, cada uma com R$ 18.730,63. A quadra saiu para 6.267 apostas, rendendo R$ 193,54 a cada uma. As dezenas sorteadas neste sábado foram: 11 - 12 - 24 - 32 - 33 - 38. Quina O concurso 1.562 da Quina teve uma aposta premiada, no Rio Grande do Norte, com R$ 355.163,01. A quadra pagará R$ 5.073,76 a 70 apostas. O terno teve 4.741 bilhetes premiados, com R$ 99,52 para cada. As dezenas sorteadas foram: 16 - 50 - 53 - 60 - 72.