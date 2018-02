Mega Sena acumula e deve pagar R$ 14 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 855 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado na quarta-feira, 4, em Cássia, Minas Gerais, pelo Caminhão da Sorte. O prêmio ficou acumulado em R$ 11.546.909,14. De acordo com o site da Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram: 03 - 24 - 31 - 42 - 43 - 53. A Quina teve 59 acertadores, que vão levar R$ 16.966,53 cada. Já a Quadra teve 3.478 acertadores, que devem receber R$ 286,73. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado no dia 7, é de R$ 14 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (860) é de R$ 1.251.281,53.