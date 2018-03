Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1015 da Mega-Sena e o próximo prêmio, que corre no sábado, 25, deve pagar R$ 14 milhões. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte nesta quarta-feira, 22, no município mineiro de Arcos, foram os seguintes: 03 - 08 - 17 - 26 - 28 - 49. A quina teve 110 acertadores que vão levar R$ 11.111,50 cada um. A quadra pagará R$ 150,81 a 8.105 ganhadores.