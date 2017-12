Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1018 da Mega-Sena e o prêmio acumulou em R$ 3.357.381,15. O sorteio foi feito na cidade de Piumhi, Minas Gerais, neste sábado, 1º. Os números sorteados foram 09 - 24 - 44 - 51 - 55 - 58. A estimativa de prêmio para o concurso de quarta-feira, 5, é de R$ 5 milhões. A quina teve 35 acertadores que vão levar R$ 29.464,79 cada um. A quadra pagará R$ 247,31 a 4.170 ganhadores. O montante acumulado para o próximo concurso de final zero (1020) atingiu R$ 5.225.152,15 e para o especial de final de ano, R$ 8.787.895,81. Lotomania Nenhum apostador atingiu os 20 acertos no concurso 876 da Lotomania e o prêmio principal acumulou em R$ 1.110.032,90. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 02 - 06 - 16 - 17 - 30 - 31 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 45 - 69 - 72 - 77 - 81 - 90 - 93 - 94 - 95. A estimativa de prêmio para o concurso de quarta-feira, 5, é de R$ 1,6 milhão. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 5 pessoas receberão o prêmio de R$ 53.037,14; 18 acertos - 96 pessoas, que deverão receber R$ 2.762,35; 17 acertos - 803 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 165,12; 16 acertos - 5.669 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 23,39.