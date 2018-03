Mega Sena acumula e deverá pagar no sábado R$ 25 milhões A Caixa Econômica Federal divulgou na noite desta quarta-feira o rateio do concurso de número 836 da Mega Sena, sorteio em Valinhos (SP), pelo Caminhão da Sorte. Ninguém acertou e a estimativa é que a loteria pague no sábado R$ 25 milhões. Os números sorteados nesta noite são 17, 22, 28, 38, 52 e 59. Ninguém acertou a Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 22.459.069,62. A Quina teve 64 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 20,9 mil cada uma. A Quadra foi acertada por 4.859 apostadores, cujo prêmio é de R$ 275,31. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (840) o prêmio já está acumulado em R$ 3,12 milhões.