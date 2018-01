Mega-Sena acumula e estima prêmio de R$ 22 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.120 da Mega-Sena e o prêmio ficou acumulado em R$ 18.307.829,45. Os número sorteados no sábado, 24, em Timbó, Santa Catarina, foram: 07 - 35 - 40 - 44 - 50 - 55.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a Quina teve 36 ganhadores e cada um vai receber R$ 30.741,97. Outros 4.116 acertaram a Quadra e levarão R$ 672,20 cada um. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 22 milhões.