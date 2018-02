Mega-Sena acumula e estima prêmio de R$ 5 milhões no sábado Nenhum apostador acertou os seis números sorteados nesta quarta-feira, 3, no concurso 1.158 da Mega-Sena. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 5 milhões, a ser sorteado no sábado, 6.