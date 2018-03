Mega Sena acumula e paga mais de R$ 3,5 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega Sena sorteadas na noite de quarta-feira, 12, o prêmio acumulou e deve pagar mais de R$ 3,5 milhões no sábado, 15. As dezenas sorteadas no concurso 901 da Caixa Econômica Federal foram 13 - 16 - 32 - 33 - 34 - 56. A Quina teve 100 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 9.381,13. E a Quadra foi acertada por 5.617 apostadores, que vão receber R$ 166,39. No sorteio, realizado em Rio Claro, no interior de São Paulo, a Lotomania também acumulou em mais de R$ 1 milhão. Foram sorteados os números 07 - 14 - 17 - 18 - 23 - 27 - 28 - 29 - 42 - 46 - 59 - 70 - 71 - 74 - 79 - 82 - 83 - 86 - 88 - 92. Onze apostadores acertaram 19 dezenas e vão receber o prêmio de R$ 27.313,27. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 1,6 milhão. Resultado oficial no site da Caixa Econômica Federal.