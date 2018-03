Mega Sena acumula e pagará no sábado R$ 2,5 milhões A Caixa Econômica Federal está divulgando o rateio do concurso de número 838 da Mega Sena, realizado na noite desta quarta-feira em Guaratuba (PR). Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte foram 09, 23, 30, 38, 44 e 47. A Sena não teve acertadores neste sorteio e a previsão e de que a loteria pague no sábado cerca de R$ 2,5 milhões. A Quina teve 41 acertadores que vão receber cada um o prêmio de R$ 16.256,65. E a Quadra foi acertada por 2.825 apostadores, cujo prêmio individual é de R$ 235,05. Segundo a Caixa, para o próximo concurso com final zero (840) o prêmio já está acumulado em R$ 5.819.518,97.