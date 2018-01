Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 52 milhões no sábado Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio 1.154 da Mega-Sena desta noite de quarta-feira, 17. É a oitava vez consecutiva que o prêmio acumula. A Caixa Econômica Federal estima que prêmio pode chegar a de R$ 52 milhões no próximo sorteio, no sábado, 20.