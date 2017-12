Mega-Sena acumula e pode pagar mais de R$ 12 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1024 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 12.026.299,10. Os números sorteados pelo Caminhão da Sorte neste sábado, 22, em Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, foram os seguintes: 18 - 22 - 28 - 29 - 39 - 53. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A Quina teve 23 acertadores que vão levar R$ 48.677,51 cada um. A Quadra pagará R$ 411,31 a 2.722 ganhadores. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (1025) é de R$ 12.026.299,10 e o montante para o sorteio especial de final de ano atingiu R$ 10.653.107,22. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 15 milhões.