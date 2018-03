Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 889 da Mega Sena. As dezenas sorteadas em Irati, Paraná, na quarta-feira, são: 20 - 24 - 34 - 39 - 54 - 60. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, no sábado, 4, é de R$ 10 milhões. A Quina teve 21 acertadores, que vão levar R$ 30.883,09 cada. Já a Quadra teve 1.733 acertadores, que devem receber R$ 372,81.