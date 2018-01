Os números sorteados hoje em Janaúba, Minas Gerais, foram: 09 - 19 - 45 - 46 - 54 - 56. No total, 38 ganharam a quina e receberão R$ 24 mil, enquanto 2.940 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 443,53 cada.

As apostas para o concurso 1.348 podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima - de seis números - custa R$ 2.