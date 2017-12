Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na terça-feira

O prêmio da Mega-sena acumulou. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.556 realizado nesse sábado, 14, em Londrina (PR). As dezenas sorteadas foram 01 - 04 - 07 - 10 -11 - 52.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 549 apostas acertaram cinco números (quina), cujo prêmio é de R$6.125,83. A quadra (quatro dezenas) foi para 26.705 apostas, que receberão cada uma R$179,90.

A estimativa do prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 17 de dezembro, é de R$ 40 milhões. O valor da aposta mínima, que pode ser feita até as 19h do dia do sorteio, é de R$ 2.

Mega da Virada. É possível também apostar na Mega da Virada, que é sorteada no dia 31 de dezembro, com estimativa de prêmio de R$ 200 milhões. Nesse caso, o prêmio não acumula. Caso não haja ganhador com as seis dezenas sorteadas, o valor será somado ao rateio dos acertadores de cinco números e assim sucessivamente.