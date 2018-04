Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 43 milhões

SÃO PAULO- Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1208 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira, 25, em Caçapava, no interior de São Paulo. O prêmio acumulado deve chegar a R$ 43 milhões no próximo sorteio, neste sábado.

Os números sorteados hoje foram 1-12-20-26-45-54. Ao todo 125 pessoas conseguiram fazer a Quina, com prêmio de aproximadamente R$ 25 mil. A quadra foi sorteada para 9.464 apostadores, que levaram R$ 458.