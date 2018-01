Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5 milhões no sábado

SÃO PAULO - Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.361 da Mega-Sena e o prêmio acumulou. Com isso, a Caixa Econômica Federal (CEF) estima pagar R$ 5 milhões no próximo sorteio a ser realizado no sábado, 11.

Os números sorteados hoje em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, foram: 23 - 27 - 30 - 37 - 38 - 44. No total, 38 apostadores receberão R$ 36.490,98 pela quina, enquanto 3.381 ganharão R$ 585,90 cada um pela quadra.