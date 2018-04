SÃO PAULO - A Caixa divulgou na noite deste sábado, 28, as dezenas do concurso 1209 da Mega-Sena. Não houve ganhadores. Os números sorteados no Caminhão da Sorte no município paulista de Caçapava foram: 05 - 14 - 17 - 30 - 35 - 38.

O prêmio estava acumulado em R$ 43 milhões. Agora, o concurso deve pagar R$ 70 milhões no próximo sorteio, a ser realizado na próxima quarta-feira, 1, segundo estimativa da Caixa.