Mega-sena acumula e pode ultrapassar os R$ 16 milhões Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena, sorteadas neste sábado no Rio Grande do Sul, e o prêmio ficou acumulado em R$ 14.004.110,17. De acordo com as estimativas da Caixa Econômica Federal, o valor pode superar os R$16 milhões no próximo sorteio. Os números foram 10 - 29 - 30 - 34 - 43 - 52. Os 27 apostadores que acertaram 5 dezenas vão receber o prêmio de R$ 34.364,35. A Quadra foi acertada por 2.469 apostadores e premiará R$ 374,37 para os sortudos. Ninguém acertou também as 20 dezenas do concurso 672 da Lotomania e o prêmio ficou acumulado em R$ 1.070.870,34. A faixa de Zero acerto foi feita por um apostador do Paraná, que vai receber a quantia de R$ 158.403,19. Os 19 acertos foram feitos por 13 apostadores, que receberão cada um R$ 24.369,72. Os 160 apostadores que acertaram 18 números vão receberão R$ 1.980,04 cada um. Os números sorteados neste sábado foram: 03 - 12 - 17 - 19 - 29 - 34 - 40 - 46 - 50 - 52 - 57 - 58 - 68 - 70 - 72 - 79 - 82 - 83 - 91 - 95 Dois apostadores, um do Rio de Janeiro e outro do Rio Grande do Sul, acertaram as dezenas da Quina e vão receber o prêmio de R$ 160.368,45. A Quadra foi acertada por 116 apostadores e seu prêmio é de R$ 2.764,98. E o Terno, que teve 6.028 acertadores, pagará R$ 70,68. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 300.000,00.