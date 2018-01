Mega Sena acumula e poderá pagar mais de R$ 16 milhões A Caixa Econômica Federal divulga o rateio do concurso de número 946 da Mega Sena, sorteio realizado neste sábado, 23, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados foram 01 - 05 - 12 - 47 - 52 - 59. Não houve acertador da sena, e o prêmio ficou acumulado em R$ 13.496.546,46. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso é de R$ 16 milhões. Já a quina teve 92 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 15.029,80. E 6.373 apostadores acertaram a quadra, com prêmio de R$ 216,97. A Caixa lembra, ainda, que para o próximo concurso com final zero, o 950, o prêmio já está acumulado em R$ 3.199.615,35.