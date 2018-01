Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 949 da Mega Sena. A estimativa do prêmio para o próximo sorteio, que ocorre no sábado, é de R$ 12 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira, 5, em São Lourenço do Sul/RS são 01 - 23 - 41 - 44 - 51 - 52. A Quina teve 28 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 31.580,90. E a Quadra foi acertada por 2.679 apostadores, cujo prêmio é de R$ 330,08.