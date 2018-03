Mega Sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 18 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 904 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no sábado, 22, no município fluminense de São Gonçalo pelo Caminhão da Sorte. O prêmio ficou acumulado em R$ 15.768.458,93. As dezenas sorteadas foram: 32 - 44 - 48 - 51 - 53 - 59. A Quina teve 72 acertadores, que vão levar R$ 18.874,08 cada um. Já a Quadra teve 4.007 acertadores, que devem receber R$ 337,86. A estimativa de prêmio para o próximo concurso na quarta-feira, 26, é de R$ 18 milhões.