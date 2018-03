Mega-sena acumula e prêmio deve chegar a R$ 26 milhões

Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas neste sábado, 18, no concurso 1241 da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 10 - 13 - 25 - 26 - 28 - 45.

Com isso, a mega-sena acumulou e deve chegar a R$ 26 milhões.

O sorteio do próximo concurso acontece na segunda-feira, dia 20 de dezembro.

No Natal

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

A Caixa Econômica Federal fará três sorteios da Mega Sena na semana do Natal, que serão realizados na segunda-feira, 20, quarta-feira, 22, e na sexta-feira, 24, véspera de Natal.

Segundo a Caixa, a semana do Natal tem um sorteio a mais para incentivar os apostadores a jogarem na Mega da Virada, que terá prêmio de aproximadamente R$150 milhões este ano.

Além disso, na semana do Ano Novo será realizado apenas o sorteio da Mega da Virada, no dia 31. Os três sorteios da próxima semana serão feitos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.