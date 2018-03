Mega Sena acumula, e prêmio deve chegar a R$ 33 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso de número 894 da Mega Sena, realizado neste sábado, 18, em Uruaçu, Goiás, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados são: 20 - 24 - 28 - 37 - 41 - 44. Com isso, o prêmio ficou acumulado em R$ 30.139.459,45 e deve chegar a R$ 33 milhões no próximo concurso. A Quina teve 59 acertadores, que vão receber o prêmio de R$ 31.502,25. Acertaram a Quadra 6.653 apostadores, que ficarão com o prêmio de R$ 278,31. Também neste sábado, foram sorteadas as dezenas dos concursos 1790 da Quina (02 - 15 - 20 - 32 - 34) e 750 da Lotomania (04 - 07 - 19 - 22 - 24 - 30 - 38 - 41 - 45 - 53 - 57 - 66 - 68 - 72 - 75 - 77 - 80 - 83 - 92 - 94). Um apostador do Rio Grande do Sul acertou sozinho os números da Quina e recebeu R$ 352.730,82, e 202 levaram R$ 1.746,20 pela quadra. Cinco acertadores dividiram o prêmio da Lotomania e levaram R$ 1.364.031,89 cada. Outros 66 fizeram 19 pontos e receberam R$ 7.504,25.