Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 13 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 815 da Mega Sena, realizado neste sábado, dia 11. As dezenas sorteadas pelo Caminhão da Sorte em Porto Alegre (RS) foram: 09, 19, 37, 39, 50 e 57. O prêmio, de quase R$ 11 milhões ficou acumulado e deve chegar a R$ 13 milhões próximo concurso, que acontece na quinta-feira, 16, em função do feriado da Proclamação da República. Cinqüenta e seis apostadores acertaram cinco dezenas e receberão R$ 17.528,89 cada um. Acertadores da quadra foram 3621 apostadores, que pagará prêmio de R$ 270,06. Quina e Lotomania Já na Quina, no concurso 1674, foram sorteadas as seguintes dezenas: 03, 04, 18, 33 e 80. Nenhum apostador acertou as dezenas, deixando o prêmio de R$ 327 mil acumulado para o próximo sorteio. Já no concurso 671 da Lotomania, as dezenas sorteadas foram: 03, 05, 10, 12, 14, 18, 37, 38, 39, 41, 43, 58, 67, 74, 75, 80, 88, 90, 97 e 98. Nenhum apostador teve 20 acertos, deixando prêmio principal, de R$ 595 mil acumulado para o próximo rateio. Apenas 5 apostadores acertaram 19 dezenas e receberão, cada um, R$ 47396,05.