Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 16 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 930 da Mega Sena neste sábado, 22, e o prêmio acumulou em R$ 11.758.079,40. Os números são os seguintes: 20 - 28 - 37 - 46 - 49 - 55. O prêmio é de R$ 11 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso de final cinco (935) é de R$ 1.673.971,69. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, no dia 31, é de R$ 16 milhões. A Quina teve 73 acertadores que vão levar R$ 18.344,90 cada um. Já a Quadra teve 5.481 acertadores que devem receber R$ 243,81. Quina e Lotomania Dois apostadores acertaram as cinco dezenas do concurso 1843 da Quina e cada um conquistou o prêmio de R$ 187.910,15. Um dos ganhadores é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o outro, de Três Lagos, no Mato Grosso do Sul. Os números foram os seguintes: 08 - 16 - 23 - 26 - 55. Levaram o prêmio da Quadra 290 apostadores. Cada um receberá R$ 1.295,94. O Terno teve 12.537 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 39,82. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina, a ser realizado no dia 27, é de R$ 350 mil. Nenhum apostador atingiu os 20 acertos no concurso 786 da Lotomania, cujo sorteio foi realizado neste sábado, 22, em Floriano, no Piauí. O prêmio acumulou em R$ 1.742.490,27. A faixa de zero acertos também não teve ganhador. Foram sorteadas as dezenas: 14 - 20 - 32 - 37 - 38 - 43 - 52 - 53 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 81 - 89 - 91 - 93 - 97. Confira a quantidade de ganhadores nas demais faixas da Lotomania: 19 acertos - 8 pessoas receberão o prêmio de R$ 35.921,52; 18 acertos - 134 pessoas, que deverão receber R$ 2.144,57; 17 acertos - 1.312 pessoas que vão receber o prêmio de R$ 109,11; 16 acertos - 8.299 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 17,26. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 26, é de R$ 2,1 milhões.