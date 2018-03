Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 54 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 897 da Mega Sena e o prêmio principal da loteria continua acumulado. Os números sorteados na noite desta quarta-feira, 29, em Guaramirim, em Santa Catarina, foram: 07 - 21 - 22 - 43 - 46 - 57 O prêmio, que seria de R$ 46.355.633,71, deve chegar a R$ 54 milhões no próximo sorteio, no sábado, 1º. É o nono concurso seguido que ninguém acerta os seis números. Os 212 acertadores da Quina vão receber R$ 18.019,32 e os 16.644 apostadores que acertaram a Quadra receberão R$ 228,65.