Mega Sena acumula e prêmio sobe para R$ 40 milhões Pela nona vez consecutiva, ninguém acertou os seis números da Mega Sena, sorteados neste sábado em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. O prêmio acumulado chegou ao valor de R$ 36.074.973,92. Os números sorteados no concurso 846 foram 02 - 03 - 44 - 47 - 50 - 54, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A Quina teve 82 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 24.621,43. E a Quadra foi acertada por 6.231 apostadores, cujo prêmio é de R$ 322,79. De acordo com a CEF, para o próximo concurso com final zero (850), o prêmio já está acumulado em R$ 4.724.465,43. A estimativa de prêmio para a Mega Sena é de R$ 40.000.000,00. Sorteio da Quina Dois apostadores de São Paulo acertaram os números sorteados no concurso 1721 da Quina e cada um vai receber o prêmio de R$ 165.851,61. Os números sorteados foram: 08 - 19 - 38 - 42 - 79. A Quadra foi acertada por 168 apostadores e seu prêmio é de R$ 1.974,42. Já o Terno teve 8.312 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 53,01. Loteria Federal A Caixa Econômica Federal divulgou também a extração de número 4118 da Loteria Federal. Os cinco prêmios principais - cujos valores correspondem ao total de séries da extração - foram sorteados para os seguintes bilhetes: 1º prêmio para o bilhete 37.099, e seu valor é de R$ 300.000,00; 2º prêmio para o bilhete 49.271, R$ 18.000,00; 3º prêmio para o bilhete 59.065, R$ 12.000,00; 4º prêmio para o bilhete 13.437, R$ 9.000,00; e 5º prêmio para o bilhete 59.446, R$ 6.000,00. A CEF comunica que há outras faixas de premiação e alerta aos portadores de bilhetes que consultem as listas expostas nas casas lotéricas e no site da Caixa.