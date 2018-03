Mega Sena acumula e prêmio vai pagar R$ 12 milhões na quarta

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no prêmio 890 da Mega Sena e a loteria vai pagar R$ 12 milhões na quarta-feira, 8. No sábado, 4, foram sorteadas as dezenas 07-09-17-21-22-54 no caminhão da sorte em Irati, no Paraná. Veja os resultados das loterias No sorteio, 105 apostadores acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber os R$ 10.715, 27 da Caixa Econômica Federal. A quadra foi acertada por 6.983 pessoas, que vão receber R$ 160,51 da Caixa.