Ninguém acertou as seis dezenas do concurso de número 923 da Mega Sena. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o prêmio do próximo concurso é de R$ 26 milhões. Os números sorteados nesta quarta-feira, 28, em Teresópolis/RJ foram: 02 - 15 - 39 - 50 - 53 - 57. A Quina teve 90 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 19.370,44. E a Quadra foi acertada por 6.122 apostadores, cujo prêmio é de R$ 283,68.