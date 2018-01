Mega Sena acumula e vai pagar R$ 14 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena no concurso 909, feito na noite de quarta-feira, 10, em Chapecó, Santa Catarina. Com isso, o prêmio acumulou e a Mega Sena deve pagar até R$ 14 milhões no sorteio de sábado, 13. Os números sorteados foram 17 - 22 - 26 - 28 - 38 - 42. Segundo a Caixa, 48 apostadores acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber R$ 21.301,42. A Quadra foi acertada por 4.586 apostadores, que vão ganhar R$ 222,11. A Quinta, que também foi sorteada na quarta-feira,10, também acumulou e deve pagar R$ 1,4 milhão no próximo sorteio. Os números sorteados foram 02 - 04 - 26 - 67 -80. Os 203 apostadores que acertaram quatro dos números sorteados vão receber R$ 2.254,65. Os outros 10.084 acertadores de três dezenas que vão receber o prêmio de R$ 60,30