Mega Sena acumula e vai pagar R$ 15 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Mega Sena na quarta-feira, 8, e o prêmio acumulou. Com isso, o sorteio de sábado, 11, vai pagar R$ 15 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Os número sorteados na cidade de Anápolis, em Goiás, foram 15-16-19-22-34-35. De acordo com a Caixa, 92 pessoas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e vão receber R$ 13.781,11. Além disso, 6.400 pessoas acertaram quatro dezenas e podem saber o prêmio de R$ 197,35.