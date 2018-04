O prêmio da Mega-Sena acumulou e vai pagar R$ 5 milhões na quarta-feira, 26. Nenhum apostador acertou as dezenas 09-11-23-35-46-51, sorteadas no concurso 1.102, em Santana, no Amapá.

Os 83 apostadores que acertaram cinco dezenas do sorteio vão receber R$ 15.534,50. Já as 5.695 pessoas que acertaram quatro das seis dezenas vão receber R$ 323,43.