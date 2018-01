Mega Sena acumula e vai sortear R$ 28 milhões na quarta-feira

Nenhum apostador acertou todas as seis dezenas do sorteio da Mega Sena realizado no sábado, 6, e o valor do prêmio máximo deve chegar a R$ 28 milhões no próximo sorteio, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas do concurso 1151, realizado em Itu, no interior de São Paulo, foram 01, 04, 14, 21, 25 e 51. Cento e um apostadores acertaram cinco dezenas e ganharam cerca de R$ 20 mil cada.

O próximo sorteio da Mega Sena ocorre no dia 10 de fevereiro, quarta -feira.