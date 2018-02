Mega-Sena acumula em R$ 4 milhões

Ninguém acertou o concurso 1032 da Mega-Sena, divulgado neste sábado, 20, pela CEF. Os números sorteados foram 15 - 16 - 26 - 29 - 43 - 57. A estimativa para o próximo prêmio, com sorteio previsto para 24, será de R$ 4.000.000,00. A Quina teve 49 acertadores com R$ 22.063,82 para cada um; a Quadra registrou 3.682 acertadores com prêmio de R$ 293,63. A Caixa Econômica Federal divulgou o concurso 1994 da Quina deste sábado, 20. Os números sorteados foram 09 - 25 - 32 - 40 - 69. O prêmio principal acumulou e o próximo sorteio acontece dia 23. A Quadra teve 98 acertadores e cada um vai receber R$ 4.568,69; o Terno teve 6.765 acertadores, com rateio de R$ 88,25 para cada. Já as dezenas sorteadas do concurso 890 da Lotomania são: 01 - 04 - 06 - 09 - 21 - 22 - 23 - 25 - 29 - 49 - 55 - 68 - 71 - 72 - 76 - 80 - 81 - 85 - 90 - 95. Nenhum apostador fez 20 acertos; 11 fizeram acertos 19 com rateio de R$ 26.229,96; com 18 acertos foram 127 apostadores, com prêmio individual de R$ 2.271,89; os 17 acertos teve 1.275 vencedores, com prêmio de R$ 113,15; 7.806 apostadores fizeram 16 acertos e vão receber R$ 18,48 cada um; e o prêmio para zero acertos foi para 2 acertadores, que vão receber R$ 72.132,41.