Mega Sena acumula mais uma vez e vai pagar R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas da Mega Sena na quarta-feira, 19, e o prêmio acumulou em R$ 8 milhões. Os número sorteados no concurso 903 foram 05 - 17 - 20 - 32 - 41 - 55. No concurso, 62 acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 19.364,40 e outros 4.688 apostadores vão receber o prêmio de R$ 254,89 por terem acertado a Quadra. O próximo prêmio da Mega Sena será sorteado no sábado, 22. Resultado oficial no site da Caixa.