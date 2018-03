Mega Sena acumula novamente e prêmio atinge R$ 18 milhões A Mega Sena acumulou novamente, e o valor estimado para o próximo concurso é de R$ 18 milhões. A Quina teve 54 acertadores que levarão cada um o valor de R$ 28.078,08. Já a Quadra foi feita por 4.782 apostadores. Cada um vai levar o prêmio de R$ 315,87. Os números sorteados foram: 01 - 19 - 42 - 44 - 49 - 52. Lotomania Nenhum apostador fez os 20 acertos e 0 acerto do concurso 748 da Lotomania, sorteado neste sábado. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 6.200 milhões. Trinta e quatro apostadores fizeram os 19 acertos e cada um vai receber R$ 12.725,43. Os outros prêmios foram: 18 acertos, com 333 apostadores recebendo R$ 1.299,30 cada um; 17 acertos, com 684 apostadores recebendo R$ 80,30 cada um; 16 acertos, com 15.629 apostadores recebendo R$ 13,79 cada um. Os números sorteados: 11 - 13 - 26 - 29 - 31 - 32 - 34 - 35 - 43 - 46 - 49 - 52 - 60 - 69 - 75 - 76 - 83 - 88 - 93 - 98 Quina Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 1787 da Quina, sorteado neste sábado. O valor estimado para o prêmio do próximo concurso é de R$ 750 mil. A quadra teve 155 acertadores, que receberão cada um o valor de R$ 2.316,11. O terno teve 7.550 acertadores. Cada um levará o prêmio de R$ 63,16. Os números sorteados: 33 - 39 - 51 - 56 - 72