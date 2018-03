Mega Sena acumula outra vez e deve chegar a R$ 50 milhões Ninguém acertou as dezenas do concurso 831 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado neste sábado, 6, em São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, e o prêmio ficou acumulado em R$ 40.770.541,92. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 50 milhões. Os números fornecidos pela Caixa são: 03 - 32 - 33 - 42 - 48 - 50. A quina teve 117 acertadores, que vão levar R$ 31.716,10 cada. Já a quadra teve 12.045 acertadores, que devem levar R$ 306,90. Confira mais informações no site da Caixa. Dois apostadores - um de Minas Gerais e outro de São Paulo - acertaram as dezenas do concurso 1698 da Quina, cujo sorteio também foi realizado neste sábado, e vão receber o prêmio no valor de R$ 162.694,89 cada um. As dezenas sorteadas foram: 33 - 39 - 49 - 53 - 71. A quadra teve 122 acertadores, que vão levar R$ 2.667,13 cada. Já o terno teve 6.572, que devem levar R$ 65,76. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 300.000,00. Também a Lotomania teve sorteio realizado hoje. Dois apostadores - um de Minas Gerais e outro de São Paulo - acertaram as 20 dezenas do concurso 686 e devem receber o prêmio de 2.332.289,22. A faixa de Zero acerto também foi feita por duas pessoas que vão receber cada uma R$ 92.329,89. As 20 dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 07 - 11 - 19 - 20 - 21 - 24 - 27 - 39 - 41 - 44 - 47 - 61 - 65 - 68 - 70 - 82 - 83 - 86. A faixa de 19 acertos foi feita por 19 apostadores, que devem levar o prêmio de R$ 19.437,87 cada um. Os 18 acertos foram feitos por 191 apostadores, que devem receber cada um R$ 1.933,61. A faixa de 17 acertos foi feita por 2.091 que vão levar o prêmio de R$ 87,98 cada uma. Já os 16 acertos foram feitos por 15.597 pessoas, que vão receber cada uma R$ 11,80. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.000.000,00. Matéria alterada às 22h45 para acréscimo de informações