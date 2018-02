Mega Sena acumula para R$ 12 milhões A Mega Sena acumulou novamente. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 854, realizado no último sábado, 31. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 12 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 17 - 24 - 25 - 27 - 44. A Quina foi acertada por 88 pessoas, que receberão o valor de R$ 10.150,39. A Quadra teve 7.056 acertadores, que levarão o prêmio de R$ 126,11 cada um.