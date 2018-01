Mega Sena acumulada deve pagar R$ 20 milhões na quarta-feira

A Mega Sena, principal loteria do Brasil, está acumulada e poderá fazer mais um milionário na quarta-feira, 19. O prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso 953 deverá chegar a R$ 20 milhões. O sorteio será realizado em São Paulo, às 21h30 - horário de Brasília -, com transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes. Outras loterias também estão acumuladas e devem pagar altos prêmios. Para o concurso 641 da Dupla Sena, cujo sorteio acontece nesta terça-feira, 18, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, o prêmio estimado para seis acertos é de R$ 4 milhões. Já a Lotomania, que terá seu concurso 811 sorteado na quarta-feira,19, também em Itaperuna, espera pagar R$ 3,5 milhões na faixa principal. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia de cada sorteio, em todas as casas lotéricas do País.