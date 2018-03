Mega Sena acumulada paga R$ 12 milhões nesta quarta-feira

O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na Mega Sena nesta quarta-feira, 8, pode levar para casa R$ 12 milhões. O sorteio será feito às 21h30 na cidade de Anápolis, em Goiás, e as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer uma das 9 mil lotéricas do País. Antes, às 20 horas, a Caixa Econômica Federal faz o sorteio do concurso 747 da Lotomania. O prêmio na faixa dos 20 acertos é de cerca de R$ 4,5 milhões.