Mega-Sena acumulada paga R$ 20 milhões nesta quarta

O sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, 4, deve pagar 20 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1045. O sorteio será feito em Itabuna, na Bahia, a partir das 20 horas. As apostas custam R$ 1,75 e podem ser feitas até às 19 horas (no horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do País. Veja também: Confira os resultados de todas as loterias Entenda as mudanças propostas pela Caixa O sortudo que ganhar o prêmio de R$ 20 milhões pode ganhar R$ 140 mil por mês se aplicar o dinheiro na poupança, segundo estimativa da Caixa.O rendimento equivale a R$ 4,6 mil por dia e R$ 194 por hora. A Caixa também divulgou os números mais sorteados na história da Mega-Sena: 51 - 05 - 33 - 41 - 42 - 17. Enquanto isso, as dezenas que menos foram sorteadas são 11 - 14 - 55 - 39 - 26 - 09. A partir das 19 horas desta quarta, a Caixa faz a extração 4317 da Loteria Federal. Nesta noite, o concurso 903 da Lotomania pode pagar R$ 400 mil a quem acertar as 20 dezenas.