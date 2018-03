Mega Sena acumulada paga R$ 6 milhões nesta quarta-feira

A Mega Sena vai pagar R$ 6 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas no concurso desta quarta-feira, 19. O sorteio será feito às 20 horas em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e as apostas podem ser feitas em uma das 9 mil Lotéricas do País até às 19 horas (horário de Brasília). A Lotomania, que também está acumulada, e também será sorteada nesta quarta, tem o valor do prêmio estimado em R$ 2,2 milhões para quem fizer 20 acertos.