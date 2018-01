Mega sena acumulada pode pagar até 5 milhões para vencedor

A Caixa Econômica Federal (CEF) calcula pagar R$ 5 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 939 da mega sena, que está acumulada. Já no concurso 797 da Lotomania, também acumulada, o prêmio previsto é de R$ 400 mil para os apostadores que tiverem 20 acertos. Os sorteios serão realizados nesta quarta-feira, 30, às 20 horas (horário de Brasília). O concurso 1857 da Quina pode pagar R$ 350 mil em prêmios para quem acertar os cinco números. Já no concurso 628 da dupla sena, o prêmio de R$ 120 mil será pago a quem acertar os seis números. Os sorteios acontecem nesta terça-feira, 29, às 20 horas, direto do Caminhão da Sorte, em Guarapari, Espírito Santo. As apostas podem ser feitas até as 19 horas em qualquer uma das nove mil casas lotéricas espalhadas por todo o País.