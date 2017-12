Mega Sena acumulada poderá pagar R$ 22 milhões

A Mega Sena, principal loteria do País, está acumulada e poderá pagar R$ 22 milhões para quem acertar os seis números que serão sorteados nesta quarta-feira, 28, às 21h30 (horário de Brasília), em Teresópolis, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes. Com esse dinheiro, é possível, por exemplo, comprar uma mansão de 1 mil metros quadrados de frente para o mar na Praia de Porto de Dunas, a 20 quilômetros de Fortaleza, no valor de R$ 3 milhões, e outra, de 300 metros quadrados, com a mesma paisagem, na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, ao custo de R$ 1,5 milhão. Supondo que o ganhador gaste mais R$ 1 milhão com decoração e outras aquisições, como carros e viagens, restariam ainda R$ 16,5 milhões. Aplicado na poupança, esse valor renderia, só no primeiro mês, R$ 95 mil, o suficiente para pagar todas as contas do mês e ainda sair da rota Fortaleza/Florianópolis para conhecer outros pontos turísticos no Brasil e no exterior. As apostas para o concurso 923 da Mega Sena poderão ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília) desta quarta em uma das 9 mil casas lotéricas do País. Do primeiro concurso até hoje, a Mega Sena já pagou R$ 4,9 bilhões para os ganhadores das três faixas de premiação - seis dezenas, cinco dezenas e quatro dezenas. Apenas a faixa principal, que distribui os prêmios mais expressivos, contemplou 258 apostadores em 25 das 27 unidades federativas do País com R$ 2,7 bilhões. A distribuição dos valores da faixa principal segue a lógica de que, quanto mais bilhetes registrados, maiores são as chances de o prêmio sair para uma região. São Paulo, que lidera o ranking de apostas com 34% do volume comercializado, é também o Estado com mais ganhadores - 67 no total. Minas Gerais e Rio de Janeiro, que respondem cada um por 10% da arrecadação, têm 27 e 24 premiados, respectivamente. Paraná, com 7% dos apostadores, aparece em quarto, com 21 prêmios. O maior prêmio pago pela loteria em 2007 saiu no concurso 898, no valor de R$ 55,5 milhões, em setembro, para apostadores de Rondônia e Santa Catarina. Já o maior da história saiu no concurso 188, em outubro de 1999, para um apostador de Salvador, Bahia, no valor de R$ 64,9 milhões.