Mega sena acumulada realiza sorteio; confira O sorteio da mega sena acumulada em R$ 22 milhões ocorreu neste sábado, 7, em Palmas, Tocantins. Os números sorteados do concurso 882 foram: 17 - 41 - 42 - 44 - 45 - 60. A Lotomania também realizou o sorteio do concurso 738, com prêmio acumulado em R$ 2,2 milhões. As dezenas foram: 01 - 05 - 13 - 17 - 33 - 37 - 38 - 49 - 57 - 58 - 64 - 66 - 69 - 72 - 74 - 78 - 80 - 84 - 88 - 89. Já o concurso 1772 da Quina sorteou os seguintes números: 11 - 19 - 38 - 48 - 54.