Mega Sena acumulada vai pagar R$ 10 milhões na quarta-feira

O concurso 915 da Mega Sena, que será realizado na quarta-feira, 31, vai pagar R$ 10 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. No sábado, 27, ninguém acertou as dezenas 09 - 12 - 23 - 33 - 45 - 51, sorteadas no concurso 914, feito em Quatiguá, no Paraná. Com isso, o prêmio ficou acumulado. Segundo a Caixa Econômica Federal, 64 apostadores acertaram a Quina e vão receber R$ 12.406,06. Já os 4.731 apostadores que acertaram quatro das seis dezenas sorteadas podem sacar os R$ 167,20. A Quinta também foi sorteada em Quatiguá e acumulou, já que ninguém acertou as dezenas 09 - 38 0 48 - 68 - 80. O prêmio da próxima quarta-feira pode chegar a R$ 1,3 milhão, segundo a Caixa. Os 145 apostadores que acertaram quatro dos cinco números sorteados vão receber R$ 2.956,38; os 7.753 que acertaram três dos cinco números vão receber R$ 73,44 de prêmio.