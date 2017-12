Mega-Sena chega aos mil sorteios com R$ 5,4 bilhões pagos

No próximo sábado, 30, a Mega-Sena completa seu milésimo sorteio e para comemorar a marca, além de sortear o prêmio de R$ 17 milhões, a Caixa Econômica Federal realizará um show em Duque de Caxias, no Rio, com o cantor Dudu Nobre e a bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. O evento, que será aberto ao público, acontece após o sorteio, previsto para às 21 horas (horário de Brasília). Veja também: Nenhum apostador acerta a Mega-Sena e prêmio acumula Confira os resultados das loterias Lançada em 1996, a loteria já premiou 6,3 milhões de pessoas, chegando a um total de R$ 5,4 bilhões em prêmios. São Paulo, que detém o maior volume de apostas, é também o Estado com mais sortudos: 76 ganhadores. Em seguida estão os Estados de Minas Gerais, com 30 ganhadores, e Rio de Janeiro, com 26. A primeira bolada paga pela Mega-Sena saiu no segundo sorteio da loteria, em 18 de março de 1996. Naquele dia, um morador da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, ganhou R$ 2,3 milhões na loteria. "Se hoje já é muito dinheiro, imagine naquela época", diz o empresário Luís Guilherme Martins de Figueiredo, dono da Big Sorte Loterias, lotérica onde foi registrada a primeira aposta vencedora. O maior prêmio da história da Mega-Sena foi de R$ 64,9 milhões, pago para um único apostador de Salvador, na Bahia, no concurso 188, sorteado em outubro de 1999. "Esse prêmio mexeu com a imaginação dos apostadores de todo País", relembra José Carlos Ferreira de Araújo Bastos, dono da Orixás Loterias, lotérica da aposta milionária. "Quando recebi a notícia de que tinha saído para minha lotérica, quase não acreditei. Foi uma loucura. Dei várias entrevistas e o movimento de apostadores nos dias seguintes aumentou bastante", afirma. Atualmente, a Mega-Sena é a modalidade de loteria preferida dos brasileiros, respondendo por 41% das apostas de todas as loterias administradas pela Caixa Econômica Federal. Somente neste ano, distribuiu R$ 413 milhões para 380 mil ganhadores. Confira os números que mais foram usados em apostas neste ano na Mega-Sena*: 1º - número 13, apostado 99.118.206 vezes 2º - número 7, apostado 95.525.846 vezes 3º - número 5, apostado 94.705.430 vezes 4º - número 3, apostado 94.413.853 vezes 5º - número 8, apostado 88.379.283 vezes 6º - número 17, apostado 85.438.370 vezes Já os números menos apostados pelos jogadores da loteria são*: 60º - número 40, usado 46.503.692 vezes 59º - número 50, usado 47.886.226 vezes 58º - número 41, usado 51.279.746 vezes 57º - número 30, usado 52.529.752 vezes 56º - número 52, usado 54.077.475 vezes 55º - número 31, usado 54.860.174 vezes *Dados informados pela Caixa Ecônomia Federal Atualizado às 19 horas