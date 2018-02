Mega-Sena deve pagar 3.º maior prêmio do ano nesta quarta-feira

SÃO PAULO - Como ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena pelo quarto concurso consecutivo, o prêmio previsto para o sorteio da próxima quarta-feira, 22, é de R$ 46 milhões. Caso o valor supere R$ 46,2 milhões, esta será a terceira maior bolada de 2010, ano em que o recorde de prêmio da Mega-Sena foi quebrado duas vezes (R$ 72,7 milhões em 27/02 e R$ 92,5 milhões em 04/09).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, com esse valor, seria possível conseguir uma renda mensal de aproximadamente R$ 275 mil. Se um eventual ganhador quisesse apenas gastar o dinheiro, sem fazer nenhuma aplicação, e viver com R$ 15 mil por mês, levaria mais de 250 anos para acabar com a fortuna.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h da próxima quarta-feira. O preço mínimo para concorrer é de R$ 2.

Desempenho. A arrecadação das Loterias Caixa, durante o mês de agosto, foi a melhor de 2010, com R$ 722 milhões em vendas. O valor é 10% maior que o mesmo mês, em 2009, e 15,6% superior ao registrado em julho deste ano. Em grande parte, o crescimento do último mês é devido aos nove concursos acumulados seguidos da Mega-Sena, que resultaram no maior prêmio já pago nos sorteios regulares da Mega-Sena, de R$ 92 milhões.

A rede lotérica também tem batido recordes. No mês de agosto, foram processados 653,9 milhões de transações. O recorde anterior havia sido registrado em dezembro de 2009, com 648,5 milhões de operações.

Já o recorde de transações em um único dia foi quebrado em 1º de setembro, com a nova marca de 35 milhões de transações. Até o final de agosto, as 10,5 mil lotéricas, de todo o país, acumulam 4,7 bilhões de transações.